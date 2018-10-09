AŞT perdeyi 'Huysuz'la açıyor

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezon açılışını 12 Ekim'de 'Huysuz' adlı oyunla yapacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni sezon açışını, Mall of Antalya Alışveriş Merkezi'ndeki sahnesinde Engin Alkan'ın yazıp yönettiği 'Huysuz' adlı oyunla yapacak. 12 Ekim Cuma günü saat 20.00'de sahnelenecek oyunda Şehir Tiyatroları Müdürü Mehmet Özgür de rol alıyor.

Dekor tasarımını Cem Yılmazer'in, kostüm tasarımını Tomris Kuzu'nun, koreografinizi de Dicle Doğan'ın hazırladığı eserde Mehmet Özgür (Darpagan-Armağan), Osman Kot (Jaqoues) , Yunus Derli (Hasta Bakıcı), Hasibe Özgür (Elmas Hanım), Safinaz Özgür (Murşide), Ayşe Sinem Korola (Sümbül Hanım), Selim Turgay Deli (Klean) rollerinde sahneye çıkacak.

OYUNUN HİKÂYESİ

Moliere'in Huysuz'u lakabı ile anılan tiyatro oyuncusu Armağan yaşlılık günlerini bir huzurevinde geçiriyor. İçinde bulunduğu durumdan sürekli şikâyet eden eski oyuncu, aksilikleri ile hayatı hem kendine hem de etrafındakilere zehir ediyor. Eski parlak günlerini özlemle anıyor, bir zamanlar sahnede başarı ile canlandırdığı Moliere karakterleri ise kafasının içinde dönüp duruyor.

Antalya Şehir Tiyatroları'nın ekim-kasım programı da belli oldu. Buna göre 'Zümrüdüanka-Ç.O)', 'Tarla Kuşuydu Juliet', 'Elbise Var İnsan Yok', 'İnsan Var Elbise Yok', 'Oyun Oyun İçinde', 'Koridor-Ç.O', 'Kafa Tası', 'Küçük Karabalık-Ç.O', 'Geç Kalanlar', 'Sır Çocuk-Ç.O', 'Para', 'Değiştirilmiş Çocuk -Ç.O' adlı eserler sahnelenecek.

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