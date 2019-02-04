ASSİM ve SivilAnT ortaklığı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da 17 kamu kurum ve kuruluşu ve sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan kent ağı 'SivilAnT - Antalya Sivil Platformu' projesinin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleriyle (ASSİM) aktif katılımcısı olacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği tarafından yürütülen ve Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Alaeddin Keykubat Üniversitesi, Antalya Çağdaş Eğitim Vakfı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti gibi kamu kurum ve kuruluşu ve sivil toplum örgütlerinin paydaşı olduğu kent ağı projesi SivilAnT projesinin eş başvuranı olmak için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Uysal, SivilAnT projesinin, sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirmeyi, sivil araştırmaları desteklemeyi, filantropiyi, aktif vatandaşlığı ve gönüllüğü teşvik etmeyi amaçladığını söyledi. Projenin, ayrıca sivil toplum kuruluşları, akademi, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında diyalog ve işbirliği platformu kurmayı hedeflediğini de aktaran Başkan Uysal, belediye bünyesinde yer alan ASSİM'in hedef ve amaçlarıyla projenin örtüştüğüne dikkat çekti.

Belediyenin 'SivilAnT - Antalya Sivil Platformu' projesine daha yazım sürecinde dahil olduğunu, ancak bazı teknik durumlar nedeniyle sadece iştirakçi olarak yer alabildiklerini belirten Başkan Uysal, şimdi projede daha fazla sorumluluk alarak eşbaşvuran olarak bulunacaklarını söyledi. Ekim 2020'ye kadar devam edecek projenin sürdürülebilir ve etkin bir organizasyon olmasına da ASSİM'in çok ciddi katkı sağlayacağını belirten Başkan Uysal, bu ortaklıkla SivilAnt projesinin geniş bir kent ağı olarak geliştirilmesi, kapasite ve etkisinin artırılmasının sağlanacağını söyledi.

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