ASSİM danışma kurulları toplandı

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Danışma Kurulları toplantısında, merkezin sivil toplum kuruluşlarının ekonomik ve sosyolojik bağımsızlıklarına katkı sağlayacak ayrıca kamu ve kent yararına bir sivil toplum faaliyeti içinde tutacak bir çalışma olduğunu söyledi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan ASSİM Danışma Kurulları ilk toplantılarını yaptı. Aynı zamanda Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesi olan Sivil Toplum Merkezi ve İnovasyon Merkezi'nin danışma kurullarına Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç başkanlık etti.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

Yerleşkenin Sivil Toplum Merkezi Danışma Kurulu toplantısına Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Odman Boztosun, eski Antalya Belediye Başkanı Selahattin Tonguç, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, araştırmacı ve yazar Giray Ercenk, inşaat yüksek mühendisi Ali Bilgin, çevre mühendisi Tokan Engin katıldı. İnovasyon Merkezi Danışma Kurulu'nda ise Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği (ANSİAD) Başkanı Sadi Kan, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, KOSGEB Antalya İl Müdürü Şükrü Mısırlı, endüstri mühendisi Ali Önder Ogut ve Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Örnek katıldı.

KONUŞAN KENTLER

Danışma kurulu üyeleriyle yemekte bir araya gelen Başkan Ümit Uysal, ASSİM fikrinin demokrasinin vazgeçilmezi 'konuşan kentler' kavramından hareketle oluşturulup geliştirildiğini söyledi. Antalya özelinde Muratpaşa için herkesin fikrini söylediği, ortak aklın bulunduğu ve buradan hareketle kamu yönetiminin kamu yararına sonuçlar tesis etmek zorunda olduğu bir yönetim anlayışını hayata geçirme mücadelesi içinde olduklarını belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Bunun için 'Bir şey lazım' dedik ve batılı anlamda sivil toplum faaliyeti içinde değerlendirilebilecek bir çalışmayı kent ölçeğine uyarlayarak ASSİM'i oluşturduk. Bunun için öncelikle sivil toplum kuruluşlarının ekonomik ve sosyolojik bağımsızlıklarına katkı sağlayacak ayrıca kamu ve kent yararına bir sivil toplum faaliyeti içinde tutacak, sadece kendi tabanlarının yararına değil genel kamu yararına da iştirak etmelerini sağlayacak bir ortam oluşturmak istedik. Projemiz ilk başlarda sivil toplum kuruluşlarına yer sağlanması gibi algılansa da bunun çok çok daha ötesine hedefliyoruz."

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