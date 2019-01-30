Aspendos Rotary Kulübü 'Meslek Hizmet Ödülü' sahiplerini buldu

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ASPENDOS Rotary Kulübü 2018-2019 Dönemi Meslek Hizmet Ödülü'ne kültür dalında Arkeolog Rehber Selçuk Gür, bilim dalında ise Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç ve onun önderliğinde ekip olarak çalıştığı Doç. Dr. Murat Akarsu ile Dr. Esin Akarsu layık görüldü.

Aspendos Rotary Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Meslek Hizmet Ödülü' töreni, Akra Barut Hotel'de yapıldı. Kulübün yeni üyelerine üyelik belgelerinin de takdim edildiği törene, Aspendos Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ebru Yiğitalp, ödül sahipleri ve Aspendos Rotary Kulübü üyeleri ile eşleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Ebru Yiğitalp, bu yıl ödül verilecek kişileri seçerken, Antalya'ya sundukları hizmetleri göz önünde bulundurduklarını söyledi. Ebru Yiğitalp, "Kültür dalında ödüle layık görülen Selçuk Gür, arkeolojik alanda kitaplar yazmış, Akdeniz Üniversitesi'nde dersler vermiş ve Kültür Bakanlığı ile yurtdışı üniversitelerin eğitim turlarına liderlik yapmış değerli bir arkeolog rehberdir. Bu akşam görevi sebebiyle törene katılamadı. Ödülü, kendisine 26 Şubat'taki toplantımızda takdim edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Ebru Yiğitalp, bilim alanında ödüle layık görülen Prof. Dr. Ertuğrul Arpaç ve ekip olarak çalıştığı Doç. Dr. Murat Akarsu ile Dr. Esin Akarsu için ise "Bu ekip, kimya alanında yaptıkları sayısız AR-GE çalışmaları, yaptıkları buluşlar, çalıştıkları uluslararası projeler ve yazdıkları birçok akademik makale ile bilim ve akademi dünyasına değerli katkıları olan bilim insanlarıdır. Bu başarılı ekibe, öğrencilerine örnek rol model oldukları ve bilgilerini genç nesillere aktardıkları için teşekkür ederiz" dedi.

Ebru Yiğitalp'in konuşmasının ardından, ödül sahiplerine ödülleri takdim edildi. Aspendos Rotary Kulübü üyeleri ile ödül sahipleri -hatıra fotoğrafı çektirdi.

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