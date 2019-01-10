ASMO Başkanı Çavdar: Ekonomik kriz, etkisini sürdürecek

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ANTALYA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, "Ülkemizi ve tüm yurttaşlarmızı derinden etkileyen bu ekonomik kriz, özellikle reel sektörü ve dolayısıyla üretimi, üretenleri, çalışanları derinden etkiledi. Ekonomik kriz, etkisini 2019'da da sürdürecek" dedi.

ASMO tarafından 'Dalgalı Piyasalarda Geleceği Öngörme ve Şirket Yönetimi' başlıklı konferans düzenlendi. Antalya SMMM Odası Mustafa Özyürek Toplantı Salonu'ndaki konferansa iş insanları, oda başkanları, muhasebeciler ile mali müşavirler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, 2018 yılını ülke olarak pek çok zorlukla mücadele ederek geride bıraktıklarını söyledi. Geçen yılın özellikle son çeyreğinde döviz hareketlerinin yukarı tırmanması nedeniyle tüm ülkenin büyük bir sıkıntı yaşadığını kaydededen Başkan Çavdar, "Ülkemizi ve tüm yurttaşlarmızı derinden etkileyen bu ekonomik kriz, özellikle reel sektörü ve dolayısıyla üretimi, üretenleri, çalışanları derinden etkiledi. Ekonomik kriz, etkisini 2019'da da sürdürecek" dedi.

'EKONOMİK KRİZLERİN SEBEBİ ÜRETİMSİZLİK'

2018 yılı enflasyon oranının yüzde 20 olarak açıklandığını belirten Başkan Çavdar, en önemli verinin ise TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamları olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre işsizlik oranının yüzde 14, ama hissedilenin yüzde 17-18 seviyelerinde olduğunu anlatan Çavdar, "Bu bence en önemli veri. Bunun bir an önce düzeltilmesi için bizleri yöneten yani ülkeyi yöneten idarenin ciddi tedbirler alması lazım. Özellikle 8-10 yılda bir bu tip krizlerle ülkemiz karşı karşıya kalıyor. Bunun tek bir gerekçesi var, o da maalesef üretimsizlik" diye konuştu.

Emrullah Tayfun Çavdar'ın konuşmasının ardından, ekonomist Erkin Şahinöz 'Kriz Ortamında Şirket Yönetimi' başlıklı sunum gerçekleştirdi.

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