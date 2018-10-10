ASMEK kursiyerlerinin gurur sergisi

ANTALYA, () - ANTALYA Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (ASMEK) eğitim alan kursiyerler kendi sergilerini açtı. Usta Öğretici Okşan Haldız ve kursiyerleri, yıl boyunca yaptıkları resimleri Lara Miracle Otel'de sergiledi.

Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde Antalyalıları sanat ve mesleki eğitimle buluşturan ASMEK'te usta öğreticiler eşliğinde kurs alan katılımcılar, eserlerini Lara Miracle Otel'de beğeniye sundu. Usta öğretici Okşan Haldız ve Lara ASMEK kursiyerlerinin, yıl boyunca yaptıkları yağlı boya, guaj boya ve sulu boya resimler sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

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