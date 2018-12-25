ASMEK Finike'de hizmet veriyor

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ASMEK) Finike'de 10 ayda 440 kişiye eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2005 yılında kurulan ASMEK, Antalya genelinde 28 kurs merkeziyle hizmet veriyor. Şubat 2017'de faaliyete geçen Finike ASMEK, bugüne kadar 440 kursiyere hizmet verdi. Yoğun ilgi gören ASMEK'te etkili ve hızlı okuma, giyim aksesuarları dikimi, ahşap hediyelik eşya yapımı, genel muhasebe, Rusça, yağlı boya ve bilgisayar işletmenliği gibi birbirinden farklı 14 aktif kurs bulunuyor.

Finike ASMEK'te yağlı boya resim sanatıyla tanışan 52 yaşındaki Melahat Aksakal, resme yıllardır ilgi duyduğunu ancak ASMEK sayesinde bu alanda bir hobi edindiğini ifade etti.

Melahat Aksakal, "ASMEK'ten önce evde vakit geçiriyordum, sadece ev işleriyle uğraşıyordum. Komşum aracılığıyla ASMEK'le tanıştım. Şimdi aldığım eğitimle tablolar yapıyorum. Bizden herhangi bir ücret almıyorlar. Onların sayesinde vaktimiz de çok güzel geçiyor" dedi.

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