Aslı Alevli İlkokulu öğrencilerinden alkışlık davranış

GAZİANTEP, () - ÖĞRETMENLERİN satın aldığı kedi ve köpek mamaları okulun veliler tarafından paketlenerek 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından barınaklara götürdü. Gaziantepli hayvan severlerin büyük takdirini kazanan etkinliğe imza atan öğrencileri kutlayan vatandaşlar, “Küçük yaşta aşılanan hayvan sevgisi çocukların gelecek yaşamlarında önemli rol oynayacaktır" yorumunu yaptı.

Aslı Alevli İlkokulu öğretmen, öğrenci ve veli işbirliğiyle gerçekleştirilen örnek çalışma Gaziantepli hayvan severleri mutlu etti. Öğretmenlerin satın aldığı kedi ve köpek mamaları öğrenci velileri tarafından paketlendi. Öğrencilerde bu paketleri hayvan barınaklarındaki sevimli dostlarına götürdü. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri arasında en anlamlı iş birliği olarak gündeme gelen çalışmanın altına Aslı Alevli İlkokulu öğretmen, veli ve öğrencileri attı.

Öğrencileriyle birlikte hayvan barınaklarına giden veliler etkinliğin olduğunu belirterek, organizasyonu yapan okul müdürü Bestami Tunç ile öğretmenler Adalet Diri ve Ergin Taş’a teşekkür etti.

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