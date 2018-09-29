'Aslan Parçam'ın çekimleri tamamlandı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ÇEKİMLERİ Antalya'nın tarihi Balbey mahallesinde başlayan ardından Kemer ve çevresinde devam eden, 'Aslan Parçam' isimli sinema filminin çekimleri tamamlandı. İki hafta süren çekimlerde, bölgenin tarihi ve doğal bölgeleri sete çevrildi. Çekimlerde Antalya'nın doğal güzellikleri bol bol kameranın kadrajına girdi.

Kadrosunda Türkiye'nin sevilen oyuncuları Kahraman Sivri Arslan, Ayçe Abana, Hacı Ali Konuk, Orçun Kaptan, Sevil Uyar, Ergin Kılıkçıer Rukiye Yenigün, Deniz Özarman ve Haluk Levent gibi isimlerin bulunduğu film önümüzdeki aylarda vizyona girecek. Antalya'nın tarihi ve doğal platolarının sete çevrildiği çekimler renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Yönetmenliğini Okan Ege Ergüven'in yaptığı 'Aslan Parçam' isimli duygusal komedi sinema filminin setinde Antalya'da yaşayan birçok figüran görev aldı.

Çekimlerin tamamlanmasını hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştiren film ekibi, Antalya'dan İstanbul'a mutlu döndüklerini söyledi.

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