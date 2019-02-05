'Aşkın Müziği' ayakta alkışlandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Şubat ayının ilk konserinde tenor Hakan Aysev, Levent Gündüz ve Zafer Çebi Orkestrası’na ev sahipliği yaptı. 'Aşkın Müziği' adı verilen konsere İzmirli sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde sahne alan ünlü tenor Hakan Aysev ve Levent Gündüz, solo ve düetleriyle büyük beğeni topladı. İkili, Tanju Okan’dan Barış Manço’ya, Dario Moreno’dan Neşet Ertaş’a kadar geniş bir yelpazeyle salondakileri coşturdu. Seyircilerle interaktif bir şekilde konser veren sanatçıların iki buçuk saatlik performansı ayakta alkışlandı.

Hakan Aysev, kente böylesine güzel bir salon kazandırdığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İZMİR, ()

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