Askıda ekmek ile karınlar doyuyor

İZMİR'de mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden olan Basmane semtindeki bazı fırınlarda başlatılan 'askıda ekmek' uygulaması sayesinde ihtiyacı olanlar karnını doyuruyor. Yaklaşık üç yıldır kampanyasının uygulandığı bir fırında, bugüne kadar 105 bin 552 ekmek bağışlandı.

Basmane semtinde, mülteciler başta olmak üzere bölgede yaşayan dar gelirlilere yardım adına duyarlı fırıncılar tarafından yaklaşık üç yıl önce başlatılan 'askıda ekmek' kampanyası, yoksulların yüzünü güldürüyor. Hayırseverlerin parasını verdiği ekmekler, 'askıda ekmek' tahtasına yazılıyor. İhtiyacı olanlar da gelip o ekmekleri ücretsiz olarak alabiliyor. İhtiyaç sahibi mülteciler başta olmak üzere birçok yoksulun karnını doyuran kampanya ile Basmane'nin köklü fırınlarından birinde üç yılda 105 bin 552 ekmek bağışı yapıldı. Bir yıldır kampanyaya katılan bir başka fırında ise günde yaklaşık 50 ekmek bağışı yapılıyor.

Bu uygulamadan birçok mülteci ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yararlandığını söyleyen fırıncı Mehmet Aydın, "Biz 1 yıldır askıda ekmek uygulamasına başladık. Hayırseverler gelip istedikleri miktarda yardım yapıyorlar, daha sonra ne kadar ekmeğe tekabül ediyorsa o kadar ekmeği askıda olarak yazıyoruz. Çok yararlı bir uygulama. İhtiyacı olan gelip alıyor. Her gün ortalama 50 ekmek bağışı oluyor. Askıda olan ekmekler 2 dakika sonra bitiyor. Mülteciler de alıyor, buranın yerlisi olup ihtiyacı olan insanlar da alıyor" diye konuştu.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()

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