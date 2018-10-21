ASKİ'nin alt yapı çalışması hızla devam idiyor

ADANA,()-ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği başarılı projeler ve dev yatırımlarla vatandaşlara en kaliteli içme suyu ve kanalizasyon hizmetini sunuyor.

Buruk Mahallesi başta olmak üzere Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinin muhtelif mahallelerinin altyapı eksikliklerini gidermek için kolları sıvayan ASKİ ekipleri, toplamda 32 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmasını titizlikle sürdürüyor. Bu çalışmada, İstiklal ve Cumhuriyet Mahallelerine kanalizasyon hattı döşeyerek bu mahalleleri fosseptik çukurlarından kurtarmak; kanalizasyon hattı ve bağlantıları bulunmayan Buruk merkez ve Buruk TOKİ evlerini kanalizasyon hattına kavuşturmak; Sarıçam'ın merkez mahallelerindeki atık suları toplayan ve Kozan Yolu'ndan geçerek Yüreğir kollektörüne bağlanan hattı rahatlatarak tüm Yüreğir ilçesinin yükünü hafifletmek; Çınarlı, Çarkıpare, Akkuyu, Boynuyoğun ve Gültepe Mahallelerinin atık sularını toplayan kollektör hattını Çukurova Üniversitesi'nin kollektör hattından ayırıp Buruk kollektörüne bağlamak; Üniversite - Köprüköy kollektör hattını 1000,1200 ve 1400 mm çaplarında boruların döşenmesiyle birlikte rahatlatıp yağmurlu günlerde yaşanan sıkıntıları sona erdirmek amaçlanmaktadır. Toplam uzunluğu 14 kilometre olacak olan ana kollektör hattının 4 kilometresini tamamlayan ASKİ ekipleri, Buruk Mahallesi'nin içini kapsayan 18,5 kilometrelik hattın 14 kilometresinin döşeme işini de gerçekleştirdi. Projenin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

OPRUKÇU: 'ASKİ'NİN BUGÜNE KADAR YAPTIĞI EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARDAN BİRİ

Yüreğir ve Sarıçam ilçelerini kapsayan kanalizasyon ve kollektör hattı ile Buruk Mahallesi kanalizasyon şebekesi inşaatı işinin bugüne kadar yapılan en önemli işlerden biri olduğunu dile getiren ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, ''Mevcut hat o kadar yoğundu ki, yeni bir hat yapmamız elzemdi. Söz konusu proje tamamlandığı zaman çok geniş bir alanın altyapı sorunu tarihe karışacak; vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak'' dedi.

FOTOĞRAFLI