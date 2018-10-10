ASKİ, Karaisalı Ötüken'de içme suyu çilesine son veriyor

ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Adana’nın dört bir yanını şantiye alanına çevirdi.

Eski adı Kaltak Köyü olan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün vesile olmasıyla 'Ötüken' adını alan yerleşim yerindeki içme suyu çilesine son vermek için harekete geçen ve 5 kilometrelik içme suyu hattını bir ay gibi kısa bir sürede tamamlayan ASKİ ekipleri, bölgeyi besleyecek depoların yapımına başladı.

''Adana'ya ve Adanalılara layık olabilmek için çalışıyoruz'' diyen ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "Daha önce sadece Adana ve merkez ilçelerine hizmet veren bir büyükşehir belediyesi ve ASKİ vardı ancak biz göreve geldiğimiz günden itibaren tüm ilçelerin sorumluluğunu aldık. İşimizin zorluğunu ve sorumluluğumuzun ne denli büyük olduğunu biliyorduk. Fakat her ne olursa olsun ne bahanelerin ardına sığındık ne de korktuk. Her şeyi değiştirmek ve sorunları ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalıştık, proje ürettik. Milliyetçi ve üretken belediyeciliğin en güzel örneğini göstermeyi hedefledik"dedi.

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