ASKİ kar kış dinlemiyor

ADANA,()- ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), ekiplerinin Tufanbeyli ilçesinde etkili olan yağmur ve kar nedeniyle yıkılan elektrik direklerinin onarılmasında yardımcı olduğu açıklandı.

6360 sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında tüm ilçelerde hizmet veren ASKİ ekiplerinin Tufanbeyli ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan olumsuzluklara da müdahale ettiği bildirildi. Ekiplerin yaklaşık 2 haftadır vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için çalıştığı belirtildi. ASKİ'den yapılan açıklama şöyle:

"Tufanbeyli'de etkili olan yağmur ve kar yağışının yoğunlaşarak devam etmesi sonucu elektrik telleri kopmuş ve direkler de yıkılmıştı. Elektriksiz kalan vatandaşların imdadına yetişen Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, hem kopan elektrik tellerinin bağlanmasını hem de yıkılan direklerin yerine yenisinin dikilmesini sağladı. Aynı zamanda su depolarında meydana gelen pompa arızaları da titizlikle giderildi."

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