ASKİ, İnşaat Fuarı’nda

ADANA Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Adana İnşaat, Kent ve IHS Fuarı'na katıldı.

Fuar alanında oluşturulan buluşma noktasında vatandaşlarla bir araya gelerek ASKİ tarafından gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi paylaşımında bulunan ASKİ personelleri, abonelerin sorularını da yanıtlıyor. ASKİ tarafından kurulan stantta ön ve arka kameraları sayesinde tıkalı ve arızalı kanalizasyon borularının içini görüntüleyen Kanal Görüntüleme Aracı; kanalizasyon borularının içinde bulunan yabancı maddeleri temizleyen Freze Cihazı; vana başlıkları arasına yerleştirilerek su kayıplarının tespit edilmesini sağlayan Koleratör(Logger); depolarda bulunan ve musluklardan akan suyun sertlik derecesini ölçen Ph Ölçer gibi cihazlar da vatandaşlara tanıtılıyor. Aynı zamanda Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin kullandığı vanalar, borular ve sayaçlar da sergileniyor.

Fuarın açılış törenine katılan ve akabinde ASKİ standını ziyaret eden Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ASKİ’nin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi alarak son teknoloji ile çalışan cihazları inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ASKİ’nin yaptığı işlerle her zaman gurur duyduğunu dile getirdi. Sözlü, "Şehrimizin yaşam standartlarının yükseltilmesi konusunda çok önemli bir rol üstlenen ASKİ, vatandaşlarımızın kanalizasyon ve içme suyu sorunlarını ortadan kaldırıyor. Özveriyle çalışan tüm personellerimize teşekkür ederim"diye konuştu.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Durna ve Daire Başkanları da bölgenin inşaat sektörüne önemli katkılar sağlayan İnşaat Fuarı kapsamında ASKİ tarafından oluşturulan buluşma noktasında ziyaretçilerle istişarede bulunuyor.

FOTOĞRAFLI