ASKİ'den yağışlı havalara önlem

ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yağışlı havalarda meydana gelen su taşkınlarına son vermek amacıyla Adana'nın dört bir yanında önemli projeler gerçekleştirdi.ASKİ ekipleri, yağışlı havaların yaklaşmasıyla birlikte şehir merkezinde yağmur suyu hatlarının temizlik ve bakım işlerini hızlandırdı. Çalışmalarını titizlikle yürüten ASKİ, yağmur ızgaralarını temizleyerek su birikintisi oluşmasının önüne geçti.ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, temizlik ve bakım çalışmalarının da aksatılmadan rutin bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi. Oprukçu, "Ekiplerimiz, her sene kışa girerken hava şartlarının sebep olabileceği olumsuzluklara karşı önlemini alıyor; kanal ve rögar temizliklerini yapıyor. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin ne denli başarılı olduğu aşikar. Vatandaşlarımızın refahını yükseltmek için gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"dedi.

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