ASKİ'den Tufanbeyli'ye can suyu

ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların sorunsuz ve sağlıklı su içebilmesi için projelerine hız verdi.Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi, Eylül ayından bu yana Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde toplam uzunluğu 10 kilometreden fazla olan içme suyu hattı çalışmasını gerçekleştiriyor. Yaklaşık 3 kilometreyi tamamlayan ASKİ ekipleri, Kasım ayı sonuna kadar projenin hayata geçirilmesini hedefliyor. Söz konusu çalışmada 63, 75, 90 ve 110’luk olmak üzere sağlıklı içme suyu boruları kullanılıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin su sorunu da ortadan kalkmış olacak. ASKİ’nin Tufanbeyli Çatalçam Mahallesi'ne uyguladığı proje devam ederken bir yandan da Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Şube ekiplerince bölgede asfalt çalışmaları sürdürülüyor.

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