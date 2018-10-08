ASKİ'den Kozan'a altyapı atağı

ADANA Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Kozan ilçesinde Ağlıboğaz Mahallesi'nde 2 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattının döşemesini gerçekleştirdi.1 ay gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanan çalışma, aynı zamanda da bölgeye yapılan ilk altyapı çalışması oldu. 200 mm çapında boruların kullanıldığı kanalizasyon hattı projesinde dağ bölgelerinde bulunan tapusuz evler hariç her haneye yeni hat çekildi.Kozan'ın kanalizasyon hattı bulunmayan bir diğer mahallesi olan Güneri Mahallesi'ne de ASKİ tarafından yeni kanalizasyon hattı döşeniyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki hatta 300'lük ve 400'lük borular kullanılıyor. Proje, kayalık bölgede yer alan Güneri Mahallesi'ndeki zemin şartları yüzünden büyük zorluklarla gerçekleştiriliyor. Çalışmanın 4 kilometrelik kısmını tamamlayan ASKİ ekipleri, kalan kısmı da iki ay içerisinde tamamlamayı hedefliyor.DAĞLARI TAŞLARI AŞARAK HİZMET GÖTÜRÜYORUZKozan'ın içme suyu ve altyapı konusunda çok büyük eksiklikleri olduğuna fakat yıllardır bu sorunlara son vermek için çalıştıklarına vurgu yapan ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü ile birlikte Adana'ya yakışanı yapmak için çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana dağları taşları aşarak her yere su ve altyapı hizmeti götürdük; sorunları çözdük. Ekiplerimiz de son derece özveriyle çalışıyorlar. Bu güzel memleketin hak ettiği hizmeti sunabilmek için gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

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