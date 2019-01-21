Askeri yasak bölgede yakalanan şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,()-EDİRNE'de, sınır birliği askerlerince 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan G.E. serbest bırakılırken, K.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde, sınır birliği askerlerince, yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen G.E. (31) ve K.A.'yı (57), 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen G.E.'nin 18 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu ve Edirne 3 ve 4'üncü Asliye Ceza Mahkemeleri tarafından 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'mala zarar verme ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından devam eden dosyaları bulunduğu, K.A.'nın ise Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'uyuşturucu madde ithal etmek' suçundan devam eden dosyası olup, hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı kararı olduğu tespit edildi. G.E. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, K.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.