Askeri bot halka açılıyor

MERSİN, () - MERSİN'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun, vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılacak olan Sahil Güvenlik Botu, misafirlerini Mersin Marina'da ağırlayacak.

Kapılarını sabah 11.00'de açacak olan bot, akşam 18.00'e kadar gezilebilecek.



FOTOĞRAFLI