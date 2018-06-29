MERSİN, () - MERSİN'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun, vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.
Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılacak olan Sahil Güvenlik Botu, misafirlerini Mersin Marina'da ağırlayacak.
Kapılarını sabah 11.00'de açacak olan bot, akşam 18.00'e kadar gezilebilecek.
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Askeri bot halka açılıyor
MERSİN, () - MERSİN'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun, vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi. Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında ziyarete açılacak...
MERSİN, () - MERSİN'de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botun, vatandaşların ziyaretine açılacağı bildirildi.
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