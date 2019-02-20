Askere uğurlanırken kazada ölen gencin ailesine yardım kampanyası

ADANA'da, askere gitmek için kendisini uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Haydar Ateş'in (20) ailesine yardım kampanyası başlatıldı.

Kaza, 31 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Askere gidecek olan Haydar Ateş ile kendisini uğurlamaya gelenler, Karataş Belediyesi'nin tahsis ettiği midibüse binerek, il merkezine gitmek için yola çıktı. Ancak minibüs, Yüreğir'e geldiğinde ters yönden gelen İbrahim Ç.'nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Kazada, Erzincan'daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Haydar Ateş, babaannesi Elzem Ateş ve arkadaşı Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi. 18 kişi de yaralandı.

YARDIM KAMPANYASI

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Recep Kurtoğlu'nun imzasıyla Adana Valiliği'ne gönderilen dilekçeyle Haydar Ateş'in babası Erdal ve annesi Zuhal Ateş'in acılarını bir nebze dindirmek ve aileye yardım etmek amacıyla açılan hesapla yardım toplama izni 'olur' aldı. Haydar Ateş'in ailesine yardım toplanmaya başlandı.



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