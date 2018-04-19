"Aşk ve Şifa" tiyatroseverlerle buluşacak.

KAYSERİ,() - TÜRK tarihinin fazla gün ışığına çıkarılmamış dönemlerinden olan Anadolu Selçuklular zamanında yaşanmış , hüzünlü bir aşk hikâyesinin konu edildiği, gerçek olaylardan esinlenerek yazılan "Aşk ve Şifa " tiyatro oyunu 21 Nisan'da sergilenecek.

Türk tarihinde ilk defa senaryolaştırılan, konusuyla alakalı ilk ve tek oyun olma özelliği ile dikkati çeken oyun, 21 Nisan Cumartesi günü Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda sergilenecek oyunu Emrah Bekçi yazdı, İbrahim Altuntaş yönetiyor. Oyunla ilgili açıklama yapan Renkli Tebeşir Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Altuntaş, bir ilki yaşamanın ve yaşatmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek “ Kültürel bir zenginliğe sahip olan Kayseri’nin ve tarihinin sanatsal olarak ta gün ışığına çıkarılmasının zamanı gelmiştir . Melike Gevher Nesibe,Anadolu Türk tarihinde ilk şifahanenin yapılmasını vasiyet etmiştir. Kayseri merkezde kendisinin adını taşıyan ve günümüze kadar gelebilmiş olan yapı ‘ Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ olarak hizmet vermektedir. Sanatsal olarak üzerinde akademik birçok çalışma yapılan Melike Gevher Nesibe hakkında 813 yıl tiyatro senaryosu yazılmamıştır. Bu oyun , bu açığı kapamak ve Türk Tiyatrosuna zenginlik katmak bakımından ilk olma özelliği nedeniyle önem taşımaktadır. Melike Gevher Nesibe’nin yaşadığı hüzünlü bir aşk hikayesini konu alan oyun, dönemi ve yaşananları daha iyi anlayabilmemiz açısından da önemlidir. Bu tarihi döneme tanıklık etmek isteyen tüm sanatseverleri oyunumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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