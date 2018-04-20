Aşk Divanı'nın incelikleri anlatıldı

ANKARA,()-MAMAK Belediyesi'nin düzenlediği kültür sohbetleri devam ediyor.

Nisan Ayı'nın bu haftaki konuğu Dr. Mustafa Tatçı oldu. Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Tatçı, ilçe sakinlerine Yunus Emre’den Hacı Bayram-ı Veliye Aşk Divanı'nın inceliklerini günümüz örnekleriyle anlattı.

'İLMİ BİLGİLER PAYLAŞILIYOR'

Kültür sohbetlerinde Mamaklılar için ilmi bilgilerin paylaşıldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Gerek ülke coğrafyamız da gerekse gönül coğrafyamızda olan her şey bu sohbetlerde paylaşılıyor. Yaşadığımız coğrafyayı gerek edebi gerekse coğrafi olarak öğrenmemize katkı sağlıyor" dedi. Kültür Sohbetleri'nin bir sonraki konuğu ise 25 Nisan Çarşamba günü Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde saat 19.00’da Ankara’nın tarihine ve kültürüne ışık tutan Abdülkerim Erdoğan olacak.

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