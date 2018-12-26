Asırlık konak restore edildi

SİVAS, () - SİVAS'ta Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Muammer Kangal Konağı, Sivas Belediyesi tarafından restore edildi. Belediye Başkanı Sami Aydın konakta incelemelerde bulundu.

Kültür varlıklarının korunması konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Sivas Belediyesi son olarak 19'uncu yüzyıl mimarisi ile yapılan Muammer Kangal Konağını restore etti. Sona gelinen restorasyonun ardından Belediye Başkanı Sami Aydın çalışmaları yerinde inceledi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aydın, "Belediyemiz tarafından alınıp restore edilerek şu anki konumuna kavuşturulan bir yapı. Gerçekten arkadaşların eline koluna sağlık, hepsine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir restore olmuş, mevcut dokuyu mümkün olduğu kadar koruduk, buna ilave olarak tamamen tahrip olmuş unsurları da orijinal şekliyle aslına uygun bir şekilde ilave ettik tamamladık" dedi.

Bu tür çalışmaların süreceğini ifade eden Başkan Aydın, "Sivasımızın güzel konaklarından bir tanesi sivil mimari örneklerinden bir tanesi fırsat buldukça bu tür yapıları aslına uygun bir şekilde restore edip fonksiyon kazandırmayı hedefliyoruz. Bu güzel örneklerden birisi olarak şehrimizin kullanımına sunulacak konuma geldi. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum hepsine teşekkür ediyorum. Şehrimiz için, mahallemiz içinde hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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