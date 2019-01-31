Aşırı hız kaza getirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE D-100 karayolu Kaynaşlı İlçesi Akabe Tesisleri mevkiinde meydana gelen kazada aşırı hızlı olduğu iddia edilen araç sürücüsü duramayarak kavşaktan çıkmaya çalışan hafif ticari araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza öğlen saatlerinde Kaynaşlı İlçesi Akabe tesisleri mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Talat Eryürek idaresinde ki 81 ES 559 plakalı otomobil iddiaya göre aşırı hız nedeniyle duramayarak kavşaktan çıkmaya çalışan Bayram Aydın idaresinde ki 81 BA 279 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yoldan savruldu. Savrulan araçların sürücüleri yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüler Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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