'Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor' projesi Bodrum'da panelle başladı

İSTİKLAL İstiklal Marşı'nın yazarı ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82'nci yılı kapsamında düzenlenen "Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor" projesinin ilk paneli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezinde gerçekleşen panele Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Türkiye Yazarlar Birliği paydaşlığından gerçekleştirilen projenin ilk paneli, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İmam Hatip Uğur Güngör Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Muğla Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, düzenlenen panelle gençlerin Mehmet Akif Ersoy'u daha iyi anlayacaklarını belirterek, "Muğla genelinde 13 ilçede farklı tarihlerde bu paneller yapılacak. Valimizin talimatları ve Bakanlığımız'ın destekleriyle bastırılan 5 bin adet 'Genç Safahat' kitabı da millet evladı olan çocuklarımızla buluşacak. Bu vesile ile Mehmet Akif'in hayatı, şahsiyeti, milli mücadeledeki etkin rolü ve Türk milletinin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşımız'ın yazılış hikayesinin gençlerimize üstüne basa basa öğretmeyi amaçlamış bulunmaktayız" dedi. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, "Hepimizin bildiği gibi Akif, bu milletin hislerine, duygularına tercüman olmuş, Kurtuluş Mücadelesi'nin içerisinde yer almış, bu mücadelenin umut ve direniş sembolü olmuş çok önemli, yerli ve milli bir değerimizdir" dedi. Konuşmaların ardından geçilen panel, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Özdem Köse'nin moderatörlüğünde, Türk Dili Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ümit Akın ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğretim Görevlisi Osman Köse'nin anlatımlarıyla devam etti.

Panelin ardından etkinliğe katılan öğrencilere Mehmet Akif Ersoy'un 'Genç Safahat' isimli kitabı hediye edildi. "Asım'ın Nesli Akif'i Dinliyor" projesi kapsamında düzenlenecek paneller sırasıyla Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris, Ula, Datça, Yatağan, Kavaklıdere, Milas, Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam edecek, ardından 12 Mart 2019'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde düzenlenecek son panel ile sona erecek.

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), ()

FOTOĞRAF