Asılsız ihbar itfaiye ve polisi hareketlendirdi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, apartman katındaki bir dairede koku ve çocuk sesi geldiği şeklindeki ihbar itfaiye ve polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde Hacıali Öztürk Mahallesi Mezbaha Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. 6 katlı apartmanda oturan bir kişi, binanın ikinci katında kapısı kilitli dairede kötü koku ve çocuk sesi geldiğini söyleyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye ekibi ile polisler sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri, apartman sakinleriyle görüşmesinde ve incelemesinde söz konusu ikinci katta hiçbir koku ve çocuk sesine rastlamadı.

İhbarın asılsız olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler normale döndü.

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