Aşılama yapıldı, buzağı ölümleri azaldı

Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT,() – BAYBURT’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince başlatılan hayvan aşılama çalışmaları kapsamında kentte son bir yılda buzağı ölümlerinin yüzde 16’dan yüzde 6’ya kadar gerilediği belirtildi.

Kentte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan aşılama çalışmaları başlattı. Ekiplerce, 2018 yılı sonunda kent ve birçok köylerde yaklaşık 286 bin 45 hayvan aşılandı. Çalışmalar kapsamında, son bir yılda büyükbaş hayvan sayısı 77 bin 916’dan, 95 bin 983’e yükselip yüzde 25’lik bir artış sağlandı. Buzağı ishallerinin önlenmesi için devlet destekli 'septisemi' aşısı ve 'sığır çiçeği' hastalığına karşı gerçekleştirilen aşılamalarla, bölgede buzağı ölümlerinin yüzde 16’dan, yüzde 6’lara kadar gerilediği bildirildi. ‘Buzağılar ölmesin diye’ sloganıyla başlatılan çalışmalarda; Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, Bayburt’un tüm köylerinde aşılama işlemlerini sürdüreceği belirtildi.

‘ÇİFTÇİMİZİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Kani Yavuz, aşılama çalışmaları kapsamında buzağı ölümlerinde ciddi oranda azalma olduğuna dikkat çekti. Yavuz, “Parolamız 'Buzağılar ölmesin'. İlimizde bu oran yüzde 16’dan yüzde 6’ya kadar geriledi. Karda, kışta personelimizle birlikte aşılmadık yol bırakmıyor, çiftçimizin yüzünün gülmesi için çalışıyoruz. Aşılamalarımız sayesinde ölümleri önlüyor, birçok hastalığın da önüne geçiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Çiftçilerimizin duası bizleri mutlu ediyor. Çalışmalarımız sürecek” dedi.

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