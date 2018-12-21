Asil Çelik'e AK Parti'den ziyaret

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,BURSA,()-AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, Asil Çelik fabrikasını ziyaret edip burada fabrika yöneticileri ile bir araya geldi.

AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Fahrettin Uludağ, Asil Çelik fabrikasını ziyaret etti. Fabrika Genel Müdürü Osman Klavuz tarafından misafir edilen Fahrettin Uludağ, fabrikanın yeni yatırımları ve çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Fahrettin Uludağ, Asil Çelik fabrikasının Orhangazi’ye hem ekonomik hem de istihdam noktasında büyük katkıları olduğunu belirterek, 40 yılı aşkın süredir ilçemizde faaliyet gösteren Asil Çelik fabrikası bunun yanı sıra ilçenin sosyal projelerine verdiği destekle de öne çıkıyor. İlçemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum dedi.

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