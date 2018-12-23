Aşıklar ve ozanlar konserle anıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser ile aşıklar ve ozanlar anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti 'Aşıklarımız Ozanlarımız' Konseri düzenledi. AKM Aspendos Salonu'nda düzenlenen konserde hafızalara kazınan en güzel türküler seslendirildi. Konser davetliler tarafından beğeniyle dinlendi.

Hafızalarda yer edinen aşık ve ozanlarımıza ait; 'Şu Yüce Dağların Karı Eridi', 'Ervah-ı Ezelde', 'Ey Erenler Hak Aşkına' gibi birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği gecede, geçen günlerde hayatını kaybeden Erdal İyiöz de anıldı. Gecenin sonunda Konservatuvar Şube Müdürü Kerem Önal, Koro Şefi Burhan Yacan'a ve icra heyeti sanatçılarına çiçek takdim etti.

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