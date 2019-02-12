Aşhane, 1 milyon 100 bin kişiye ulaştı

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2016 yılında kurulan Aşhane, bugüne kadar 1 milyon 100 bin kişiyi sıcak yemekle buluşturdu.

Sosyal hizmetlerle önce çıkan Büyükşehir Belediyesi'nce, yangın ve doğal afet nedeni ile evi zarar gören 277 aileye ev eşyası yardımı yapıldı. 788 bin 100 kişiş aynı iftar sofrasında buluştuğu kentte açılan Aşhane, 2016 yılından bu yana 1 milyon 100 bin kişiye sıcak yemek sağladı.

Yoksulluğun azaltılması amacı ile açılan Dosteli Market de 2019 yılı Ocak ayı itibari ile 33 bin 796 vatandaşa hizmet verdi. 2015'ten bu yana, Ramazan Ayında 177 bin adet Ramazan kolisi ihtiyacı olan evlere ulaştırılırken, Dosteli Market açılmayan ilçelerde 2016 ve 2017 yılında 20 bin 400 adet gıda kolisi dağıtıldı.



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