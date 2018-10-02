ASFİM parkinson hastalarına umut oldu

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin, Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) bünyesinde başlattığı ücretsiz Parkinson Okulu, Parkinson hastalarına umut oldu. Özel egzersiz programı uygulanan hastalar, moral buluyor, hayata bağlanıyor.

Antalyalılara profesyonel eğitmenler ve diyetisyenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunan ASFİM bünyesinde Parkinson hastaları için özel bir egzersiz programı hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümünün ortak çalışmasıyla hayata geçirilen Parkinson Okulu, Atatürk ASFİM'de Parkinson hastalarını bir araya getirdi.

EGZERSİZ VE BESLENME EĞİTİMİ VERİLİYOR

Egzersiz programı haftanın dört günü gerçekleştiriliyor. ASFİM'de görevli uzman fizyoterapist ve diyetisyenler eşliğinde günde 1.5 saat uygulanan egzersiz programında parkinson hastalarına refleks ve kaslarını güçlendirme eğitimleri veriliyor. Hastalar fizyoterapist ve spor eğitmenleriyle kol ve yürüme egzersizleri yapıyor. Diyetisyenler tarafından da hastalara nasıl beslenmeleri gerektiği hakkında bilgilendirme yapılıyor.

DİNÇ AİLESİ DAHA MUTLU

Haftanın dört günü ASFİM'e parkinson hastası olan eşini getirdiğini söyleyen Sultan Dinç, “Bir hasta yakını olarak böyle bir merkezin hizmet veriyor olması bizler için çok sevindirici. Buraya geldiğimizden beri eşimde ciddi değişiklikler var. Stresi azaldı, hareketleri değişti, hayata daha çok bağlandı" dedi.

Emekli subay olan Sabri Dinç ise “Spor faaliyetlerine katıldığım günden beri hayatıma bir renk geldi. Moral buldum. Haftada 4 gün hiç aksatmadan geliyorum. Bu merkezi bizlere kazandırdığı için Büyükşehir'e çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BURASI BİZİ HAYATA BAĞLADI'

3 yıldır parkinson hastası olan emekli öğretmen Zeynep Ekren, şunları dile getirdi:

"Burası bizi biraz daha hayata bağladı. Gelmediğimiz zamanlar kendimizi kötü hissediyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte burada çok mutluyuz. Gün geçtikçe birbirimizdeki değişimleri görebiliyoruz. Egzersiz hareketleri sayesinde kaslarımız canlanarak, yürüyüşümüz daha aktifleşti."

Parkinson hastası 89 yaşındaki Ahmet Adnan Çoksezen de “Bu merkezde bulunmaktan çok mutluyum. Haftada dört gün hiç sıkılmadan geliyorum. Burada yaptığımız egzersizlerin çok faydasını görüyorum. Oturup kalkmakta zorluk çekiyordum şu anda daha iyiyim. Ayrıca yeni arkadaşlar ediniyoruz. Birlikte vakit geçiriyoruz" dedi.

DİĞER İLLERE ÖRNEK OLSUN

ASFİM bünyesinde ki merkezi parkinson hastaları için bir sosyal aktivite alanı olarak gören Hatice Evren de "Günümüzün en güzel anını burada geçiyoruz. Diğer illerde de örnek olmasını diliyoruz. Bütün Parkinson hastalarının bu tarz hizmetlerden faydalanması çok önemli. Büyükşehir Belediyemize ve Belediye Başkanımız Menderes Türel'e bu konuda öncü olduğu çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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