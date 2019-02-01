ASFİM, özel sporcuların da tercihi

ANTALYA, () - ANTALYA'da 7'den 70'e herkese kapılarını açan Büyükşehir Belediyesi ASFİM merkezi, down sendromlu Hatice Sudem Yıldırım'ın da sporda tercihi oldu. Özel birey Hatice Sudem, annesi Rabia Yıldırım ile birlikte ASFİM'de spor yaparak, sağlıklı hayatın keyfini çıkarıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) kısa sürede sporda marka haline geldi. 5 yılda Antalya merkezi ve ilçelerdeki 12 kurs merkezinde 94 bin 385 vatandaşı sporla ücretsiz buluşturan ASFİM, aynı zamanda eğitmenler eşliğinde özel sporculara da kapılarını aralıyor.

ANNE- KIZ BİRLİKTE SPOR YAPIYOR

Başöğretmen Atatürk Ortaokulu son sınıf özel öğrencisi down sendromlu Hatice Sudem Yıldırım da spor yapmak için ASFİM'i tercih ediyor. Cumartesi ve pazar günleri step-aerobik grubuna dahil olan Hatice Sudem, burada yaptığı sporla keyifli ve güzel zaman geçirirken, insanlarla kaynaşıyor. Aynı zamanda tekvando sporuyla ilgilenen Hatice Sudem, kısa süre önce Ankara'da katıldığı müsabakalarda 3'üncülük elde ederek, madalya kazandı. Anne Rabia Yıldırım da Hatice Sudem'i yalnız bırakmıyor, ASFİM'de kızıyla birlikte spor yaparak ona eşlik ediyor.

'HAFTA SONUNU İPLE ÇEKİYORUZ'

Anne Rabia Yıldırım, “Anne kız birlikte cumartesi ve pazar günleri step-aerobik grubuna geliyoruz. Bizim için gayet keyifli ve olumlu geçiyor. Sudem'in hayata sporla bağlanması, burada diğer insanlarla diyalog kurması, onları örnek alması bizim için son derece mutluluk verici. Sudem, burada yaptıklarını akşam eve gidince heyecanla babasına anlatıyor. Hafta sonlarını adeta iple çekiyoruz. ASFİM'lerde her şey çok güzel ve sistemli. Düzen, otorite ve disiplin, temizlik, hijyen hepsi rayına oturmuş. Belediyemizin sağladığı bu imkandan çok memnunuz. Böyle bir imkanı bize sunduğu için Menderes Türel'e minnettarız. Özel çocuklarımızla alakalı yapmış olduğu tüm çalışmalardan dolayı çok memnunuz" diye konuştu.

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