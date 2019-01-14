ASFİM'le spor yapıyorlar

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi tarafından açılan Antalya Spor ve Fitnees Merkezlerinden (ASFİM) 94 bin 385 kişi ücretsiz yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara spor alışkanlığı kazandırmak için açtığı ASFİM, kadarın erkek her yaştan vatandaşın vazgeçilmezi oldu. Antalya genelinde 12 merkezde faaliyet gösteren ASFİM'ler 2014 yılından bu yana yaklaşık 94 bin 385 vatandaşa profesyonel eğitmenler ve diyetisyen eşliğinde ücretsiz spor yapma imkânı sundu. Çocuk, genç, yaşlı her yaş grubuna hitap eden ASFİM'lerde, daha çok ev kadınları, emekliler ve öğrenciler gibi aktif çalışma hayatı dışında kalan kesim boş vakitlerini değerlendiriyor.

'104 KİLOYLA BAŞLADIM, ŞUANDA 87 KİLOYUM'

Spor yapmak için ASFİM'i tercih ettiğini belirten Sadık Bulamaz; "Öncelikle böyle bir imkanı bize sundukları için emekliler olarak çok mutluyuz. ASFİM'de spora başladığımda 104 kiloydum. Şu anda 87 kiloya düştüm. Bunu devamlı spor yapmaya borçluyum. Yapılan hizmetten çok memnunuz ve spor merkezlerinin yaygınlaştırılmasını istiyoruz" dedi.

EMEKLİLERİN TERCİHİ 'ASFİM'

Emekli öğretmen Süleyman Bulucu ise "Biz emekliler hareketsiz kaldığımız andan itibaren sağlıksız oluyoruz. Ancak ASFİM'e başladığım günden itibaren bu sorun ortadan kalktı. Burada yaptığım sporla güne, haftaya iyi başlıyorum" dedi.

BOL BOL KALORİ YAKIYORUZ

İngilizce öğretmeni Begüm Yıldırım ise sporun kendisine enerji verdiğini belirterek şunları ifade etti: "Yapılan hizmetten çok memnunum. Zumba eğitimi alıyorum. Açık hava sporlarının yanında kapalı alanda yaptığımız spor özellikle kadınlar için alternatif sağlıyor. Bizlere bu imkanı sunan Menderes Türel'e teşekkür ediyoruz."

İki ayda bir yenilenen ASFİM kurs kayıtlarının, yeni dönem başvuruları 15- 27 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak kurslara, online kayıt sistemi ile www.abbsporhizmetleri.com web adresinden başvurmak mümkün.

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