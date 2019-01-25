Aşevinden günlük 800 kişiye yemek

Halim AKCA/BUCAK, () - BUCAK Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, belediye aşevinde her gün 800 kişiye yemek verildiğini söyledi.

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ferruh Kanık ile belediye aşevini ziyaret etti. Aşçılar başta olmak üzere görevlilerden bilgi alan Başkan Vekili Sezgin, pişiren yemekleri inceledi. Yalçın Sezgin "2007'den bu tarafa hizmet veren aş evi belediyemiz ve ilçemizdeki yardım severlerin desteği ile günlük 800 kişiye iki çeşit sıcak yemek çıkıyor. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız kanalı ile 19 mahallede ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine yemek ulaştırıyor. Ayrıca cenazesi olan evlerimize de yemek desteği yapıyoruz" dedi.

Başkan Vekili Yalçın Sezgin, aşevinde kullanılan kuru bakliyat ve yağ gibi malzemelerin büyük kısmının hayırseverlerin desteğiyle alındığını kaydetti.

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