Aşçılardan yerli ve milli üretime destek

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, () - SAMSUN Aşçılar ve Pastacılar Derneği (SAMAPDER) As Başkanı İbrahim Kesgin, ‘Milli ve Yerli Üretime Destek’ kampanyasına koşulsuz destek vereceklerini söyledi.

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu'na (TAŞPAKON) bağlı Karadeniz Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu (KARAPAFED) üyesi Samsun Aşçılar ve Pastacılar Derneği (SAMAPDER) As Başkanı İbrahim Kesgin, Türkiye ekonomisine döviz kuru üzerinden ekonomik oyunlar ve yaptırımların uygulandığını bu nedenle devletin almış olduğu ana fikrini milli ve yerli üretimin oluşturduğu aksiyonlara koşulsuz destek vereceklerini söyledi.

Türkiye’deki tüm aşçıların yerli ve milli üretim kullanmaları yönünde teşvik edildiğini belirten Kesgin, "Üst kuruluşumuz Taşpakon'un tarafımıza tebliğ ettiği 27 Eylül 2018 tarihli, 2018/55 sayılı, Milli Değerlerin Korunması ve Yerli Ürün Kullanımına Destek konulu yazıya istinaden, bizde SAMAPDER olarak konu ile ilgili gıda, mutfak ekipmanı, set üstü, porselen, üniforma, sunum ekipmanları ve benzeri olmak üzere üyelerimizin görev aldıkları işletmelerde yerli ve milli ürünlerimizin kullanımına dikkat etmeleri konusunda gerekli teşvik ve yaptırımları uygulamaya başladık. Bu bağlamda Samsun merkez ve ilçelerinde gerek mülki amirlikler ile yerel yönetimler gerekse eğitim kurumları ve STK'lar ile iş birliğine gidebileceğimizi bildirir, halkın bilinçlendirilmesi için Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu ile Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu iş birliği ile hazırlanan ilgili kaynakları paylaşarak bu bilincin artırılması konusunda gerekenlerin yerine getirilmesi için göreve hazır olduğumuzu bildirmek isteriz" dedi.

FOTOĞRAFLI