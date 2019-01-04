Aşçılardan Kaymakam Yiğit'e ziyaret

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - MANAVGAT Aşçılar Derneği (MAD) yönetimi, Kaymakam Mustafa Yiğit'i makamında ziyaret etti.

MAD Başkanı İsmail Karataş ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakam Mustafa Yiğit'i makamında ziyaret ederek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. MAD Başkanı ve Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkan Yardımcısı İsmail Karataş, geçen haftaki genel kurulun ardından yeni yönetimi oluşturduklarını belirtti. MAD'ın kurulduğu günden bu yana aşçılık mesleği ve Manavgat'ın tanıtımı için çalıştığını anlatan Başkan Karataş, "Gastronomi dalında okullarda ve işyerlerinde eğitimler gerçekleştirmekteyiz. Bugüne kadar projelerimizi kendi imkanlarımız ölçüsünde gerçekleştirebildik ve bundan sonra da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Manavgat, Türk turizminin ve Antalya'nın gözbebeği. Tesis ve yatak kapasitesi bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Aşçılar olarak ilçemizin daha da gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit'te aşçılığın büyük önem arz ettiğini ve Türk turizmine önemli katkılar sağladığını ifade etti. Yiğit aşçıların Türk mutfağının gelen misafirlere en iyi şekilde tanıtımını da gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi. MAD Başkanı İsmail Karataş, ziyaretin anısına kendi yazdığı kitapları, Kaymakamı Mustafa Yiğit'e hediye etti.

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