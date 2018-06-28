ASAT yaz spor okulu kayıtları sürüyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün basketbol ve voleybol branşlarında açtığı yaz spor okullarına kayıtlar devam ediyor.

ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'nün, geleceğin basketbol ve voleybol yıldızlarını Antalya'ya ve Türkiye'ye kazandırmak amacıyla başlattığı yaz spor okulları başvuruları başladı. 7-14 yaş grubundaki genç sporcular, basketbol ve voleybol becerilerini geliştirebilecekleri kurslara kayıtlarını yaptırabilecek. 6 merkezde 25 Haziran'da başlayan kurslar 16 Eylül'e kadar sürecek.

GELECEĞİN YILDIZLARI YETİŞECEK

Dokuma'da Çağlayan Lisesi ve Atatürk Endüstri ve Meslek Lisesi, Konyaaltı'nda Hayme Ana İmam Hatip Lisesi, Sarısu'da Saime Salih Konca İlköğretim Okulu Muratpaşa'da Fatih İlköğretim Okulu ve Lara'da Vali Hüsnü Tuğlu İlköğretim Okulu'nda genç sporcular deneyimli antrenörler eşliğinde eğitim alacak. Veliler, çocuklarını bu okullarda kayıt yaptırabilecek. Ayrıca 0538 850 38 28 numaralı telefondan da detaylı bilgi alabilir. Yaz Spor Okulları haftanın iki günü hizmet verecek.