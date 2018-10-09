ASAT'tan Muratpaşa'ya 105 milyon TL'lik yatırım

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesine 4 yılda 105 milyon liralık altyapı yatırımı yaptı.

'Temiz şehir temiz yaşam' sloganıyla Antalya genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren ASAT, Muratpaşa ilçesindeki eksikleri gideriyor. ASAT, 4 yılda Muratpaşa'nın içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu için yaklaşık 105 milyon liralık yatırım yaptı. Muratpaşa'da toplam 45 milyon liralık yatırımla 35 bin metre yağmur suyu drenaj çalışması gerçekleştirildi. Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız caddelerine 6 bin 500 metre Metin Kasapoğlu Caddesi'ne 3 bin 500 metre uzunluğunda kutu menfezler inşa edildi. Yağmurdan etkilenen mahallelerin başında gelen Kızıltoprak ve Yenigün mahallelerine de toplam 9 kilometre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı kazandırıldı. Ayrıca ilçeye 87 bin 500 metre kanalizasyon hattı döşendi.

LARA ATIKSU ARITMA TESİSİ TAM KAPASİTE

ASAT, Lara atıksu arıtma tesisi ile Muratpaşa'da tam kapasite hizmet veriyor. 2 adet terfi pompa istasyonuyla bölgedeki atıksular ileri biyolojik arıtma sonrasında derin deniz deşarjı ile bertaraf ediliyor. 180 dönüm arazi üzerine inşa edilmiş olan arıtma tesisinde 80 dönüm yeşil alan ve havalandırma havuzlarının üstünde 12 dönüm olimpik ölçülerde çim futbol sahası da bulunuyor.

47 BİN 200 METRE YENİ İÇME SUYU HATTI

Antalya genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, Muratpaşa'da toplam 3 milyon 540 bin yatırım bedeliyle içme suyu yenileme ve iyileştirme çalışması gerçekleştirdi.

SEDİR SPOR KOMPLEKSİ YÜKSELİYOR

ASAT yatırımı olan Sedir Spor Kompleksi inşaatı da devam ediyor. ASAT tarafından yapımı devam eden 20 milyon TL yatırım bedelli kompleks tamamlandığında Antalya'nın spor yaşamına katkı sağlayacak.

ASAT, Muratpaşa'da alt yapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Güzeloba, Yenigün, Kızıltoprak, mahalleleri ile Turgut Reis, Tonguç ve Yıldız caddelerine yaklaşık 1 milyon 500 bin liralık asfalt yatırımı yapıldı.

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