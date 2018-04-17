ASAT'tan Kepez'e 164 milyon TL'lik yatırım

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kepez'de içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere 4 yılda yaklaşık 164 milyon liralık yatırım yaptı.

'Temiz şehir temiz yaşam' sloganıyla Antalya genelinde altyapı çalışmalarını sürdüren ASAT, Kepez'de altyapı eksiklerini giderdi. Bu çalışmalar kapsamında ilçeye 60 milyonluk yatırımla 175 bin metre kanalizasyon hattı döşendi. Antalya'nın 'Rüya Projesi' olarak nitelendirilen Kepez Santral Mahalleleri Projesi de ASAT güvencesinde. Sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan 1 milyon 300 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede ASAT, 13 milyon 500 bin yatırım bedeli ile 7 bin metre yağmursuyu ve 13 bin metre kanalizasyon şebeke hattı döşedi.

13 BİN 700 METRELİK YENİ HAT

ASAT Genel Müdürlüğü'nün merkez ilçelerde yaşanan yağmur suyu sorununu çözmek için başlattığı yatırım hamlesinden Kepez de nasibini aldı. 20 milyon 405 bin TL değerinde 13 bin 700 metre uzunluğunda Varsak 1. Etap yağmur suyu drenaj hattı inşaatı tamamlandı. Hattın 10 bin metrelik kısmında 11 farklı ölçüde kapalı betonarme kutu menfez inşaatı yapıldı. Projeyle Varsak, Karşıyaka, Şelale ve Habipler mahallelerinin yağmur suyu sorunu tarihe karıştı.

YAĞMUR SUYU SORUNU TARİHE KARIŞTI

ASAT, bir başka büyük proje olan Gündoğdu Mahallesine de 18 milyon 850 bin TL değerinde 5 bin 600 metre yağmursuyu drenaj hattı imalatı yaptı. Çalışmalarında 200, 300, 400 ve 600'lük korige borular ile 800, 1000 ve 1200'lük beton borular kullandı.

132 KİLOMETRE YENİ İÇME SUYU HATTI

Antalya genelinde kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, aynı zamanda yetersiz kalan hatları da yeniliyor. 4 yılda toplam 40 milyon yatırım bedeliyle Kepez merkez ve mahallelerde içme suyu hatlarında yenileme ve iyileştirme çalışması yapan ASAT, çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. ASAT, 4 yılda Kepez'in içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu için yaklaşık 164 milyon liralık yatırım yaptı.

ASAT, Kepez'de altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kapladı. Güneş, Mehmet Akif, Fabrikalar, Teomanpaşa, Altınova, Sütçüler mahallelerindeki cadde ve sokaklara yaklaşık 5 milyon liralık asfalt yatırımı yapıldı.

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