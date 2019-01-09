ASAT'tan içme suyuna 650 milyon TL yatırım

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, son 5 yılda kırsal bölgelerde 650 milyon liralık içme suyu yatırımı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa'dan Kaş'a 4 bin 500 kilometre yeni içme suyu hattı düşedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ASAT'ın 5 yılda yaptığı çalışmaların büyük bir başarı olduğunu söyledi. Türel, “Gazipaşa'dan Kaş'a Antalya'nın dört bir yanında 650 milyon TL yatırım bedeliyle 4 bin 500 kilometre içme suyu hattı döşemişiz. Dile kolay, Antalya-Londra arasından daha uzun bir mesafe. Halkımızı sağlıklı içme suyuna kavuşturduk" dedi.

ANTALYA EN UCUZ SU KULLANAN İLLERDEN

Antalya'nın halen Türkiye'nin en ucuz su tarifesini kullanan büyükşehirlerinden biri olduğunu belirten Türel, "Su Antalya'da bu kadar ucuz olmasına ve artan maliyetlere rağmen 2019 yılında su tarifelerinde hiç artış yapmadık. Bu müthiş bir başarıdır" diye konuştu.

ASAT'ın ilçelerde yıllardır biriken altyapı sorunlarını çözdüğünü belirten Türel, "Akseki'nin 35 yıllık su sorununu 5.5 ayda çözdük. İlçenin yıllardır suya hasret mahallelerini de suya kavuşturduk. Bu kapsamda 100 yıldır çektiği susuzluğu adına yansıyan Susuzşahap Mahallesi'nin de asırlık içme suyu sorunu tarihe gömüldü" dedi.

KARAGÖL'ÜN ASIRLIK SU SORUNU TARİH OLDU

Kumluca'da Karagöl Yaylası'nın 100 yıllık su sorunu tarih oldu. 13 mahallenin yıllardır süregelen su sorununu çözmek üzere Karaağaç İçmesuyu Projesi hayata geçirildi. Yaklaşık 113 kilometrelik projede 95 kilometre içme suyu hattı döşendi. 50 milyon lira yatırım bedelli proje ile bölgenin içme suyu sorunu tarihe karışıyor.

GAZİPAŞA KARASU PROJESİ

ASAT'ın Gazipaşa'da 'Karasu Projesi' ile 30 yıldır içme suyu sorunu çeken bölge halkının çilesine son verdiğini kaydeden Türel, "Yaklaşık 20 milyon TL bedelli Karasu Projesi kapsamında 101 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi. Korkuteli'nde öncelikli olarak kanalizasyon sorununu çözen ASAT, içme suyu sorununa da el attı. 40 milyon lira yatırım bedelli Manay İçme Suyu Projesi ile ilçenin 50 yıllık içme suyu sorununu ortadan kaldırıyoruz" dedi.

ALANYA'DA 745 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI

ASAT'ın Alanya'da birçok mahallenin kangren haline gelen yıllanmış içme suyu sorunlarını yoğun bir çalışmayla çözdüğüne değinen Menderes Türel, "102 milyon yatırım bedeliyle 745 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. 50 senedir çözülemeyen Demre'nin Belören ve Muskar mahallelerinin su sorunu kısa sürede çözüldü. 40 kilometre öteden, dağların arasından çekilen yeni içme suyu isale hattıyla bölge halkı içme suyuna kavuştu" diye konuştu.

KAŞ'A DEV İÇME SUYU YATIRIMI

Kaş'ın en önemli sıkıntılarından içme suyu sorununu 49 milyon liralık yatırımla çözdüklerine değinen Türel, "190 kilometrelik dev projeyle Kaş merkez, Kalkan, Saklıkent, Gömbe, Yeşilbarak, Yaylakılıçlı, Sütleğen, Beldibi, Sinekçi, Gürsu ve Ağullu mahallelerinin içme suyu problemi kökten çözüme kavuştu. Gündoğmuş'ta Bedan, Karaköy, Çamlıalan, Akyar ve Yeniköy mahallelerine 46 kilometrelik isale hattı ile Aksu kaynağından getirildi. Sağlıklı içme suyuna kavuşan vatandaşların yüzü güldü" diye konuştu.

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