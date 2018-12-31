ASAT'tan Elmalı'ya 42 milyon liralık yatırım

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere 5 yılda yaklaşık 42 milyon liralık yatırım yaptı.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı'da 60 mahallede toplam 149 bin metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Elmalı merkezi ve diğer mahallelerde 62 bin metre şebeke hattı çalışması da devam ediyor. Toplam 211 kilometreyi bulan içme suyu projelerinin yatırım maliyeti 23 milyon 570 bin lira olarak açıklandı.

KANALİZASYON VE ARITMA

Bu çalışmalar kapsamında ilçeye 6 milyon 500 bin liralık yatırımla 48 bin 410 metre kanalizasyon hattı döşendi. Elmalı cadde ve sokaklarının yağmur suyu sorunu drenaj kanalları ile çözüm buldu. ASAT, ilçeye Akçay Membran Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini de yaptı. 1 milyon 300 bin TL yatırım bedelli tesis ile atık suyun doğaya aktarılmasına izin verilmeyecek. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye 2 milyon 800 bin TL bedelle Yuva Kapalı Sistem Sulama Tesisi yapıldı. Tesisle, Yuva'da 5 bin dekar, Yapraklı'da 360 dekar araziye kapalı devre sulama sistemiyle tarıma açıldı.

ASAT, 5 yılda Elmalı'ya içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi için toplam 42 milyon liralık yatırım yaptı.

FOTOĞRAFLI