ASAT'tan Aksu'ya altyapı atağı

ANTALYA, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Aksu'da içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere 5 yılda yaklaşık 32 milyon liralık yatırım yaptı.

ASAT, Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerin altyapı eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. ASAT ekipleri, bu kapsamda Aksu ilçesinde 35 mahallede toplam 98 bin 500 metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Projelerin yatırım maliyeti 8 milyon lirayı aştı.

KANALİZASYON VE YAĞMURSUYU

ASAT ekipler, Macun Mahallesi'nde kanalizasyon hattı çalışması da yaptı. Bu çalışmalar kapsamında ilk etapta 7 bin metre kanalizasyon hattı döşendi. Bölgedeki altyapı sorununa çözüm getirecek kanalizasyon çalışmalarında ikinci etap hazırlıkları da devam ediyor. İkinci etapta 15 bin metrelik kanalizasyon şebeke ve kolektör hattı imal edilecek. Devam eden çalışmalarla birlikte Aksu, toplamda 25 bin metre kanalizasyon altyapısına kavuşmuş olacak.

Aksu'da 30 yıldır yılan hikâyesine dönen Macun Deresi ıslah ve yağmur suyu çalışmaları da tamamlandı. Macun Deresi'nin ıslahı için 20 milyon TL'lik yatırım yapıldı. ASAT, 5 yılda Aksu'da içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu için toplam 31 milyon 982 bin liralık yatırım yaptı.

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