ASAT'tan 1067 kilometre kanalizasyon

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 5 yılda Gazipaşa'dan Kaş'a toplam 1067 kilometrelik kanalizasyon hattı döşedi.

Büyükşehir ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar altyapı sorunlarını çözmek için çalışma yürütüyor. İbradı Ormana, Kaş Gömbe gibi merkeze en uzak bölgelerin kanalizasyon sorununu çözen ASAT, 5 yılda 19 ilçeye toplam 1067 kilometre kanalizasyon hattı döşedi. ASAT, bu çalışmalar için toplam 315 milyon lira harcadı.

ASAT, kırsaldaki birçok mahalleyi ilk kez kanalizasyonla tanıştırdı. Elmalı, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerine toplam 199 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırıldı. Serik, Manavgat ve Alanya'da ise 258 kilometre kanalizasyon hattı inşa edildi. Merkez ilçelerde de çalışma yapan ASAT, Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu'da 404 kilometre kanalizasyon hattı döşedi.

AKSEKİ VE İBRADI'YA YENİ KANALİZASYON HATTI

ASAT, İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nin yıllardır çözüm bekleyen kanalizasyon sorununu da çözdü. 7 bin 600 metrelik kanalizasyon hattından bölgedeki 900 hane faydalandı. Ayrıca Akseki ile Bademli ve Güçlüköy mahallelerine 30 kilometrelik kanalizasyon hattı yapıldı.

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