'ASAT Mobil Aracı' kırsalda

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara 'Mobil Hizmet Aracı' ile yerinde hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerde hizmet vermek için Mobil Hizmet Aracı'nı devreye koydu. Şehir merkezine uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlara abone ve su tahsilatı hizmeti veren araç, Alanya'nın kırsal mahallelerinde de görev yapıyor. ASAT'ın belirlediği ya da vatandaşların talep ettiği mahallelere giden Mobil Hizmet Aracı yerinde hizmet veriyor.

Alanya'nın Karamanlar Mahallesi'nde konuşlanan mobil hizmet aracı, abonelik işlemleri ve su faturasını yatırmak isteyenlere destek verdik.

Karamanlar Mahallesi Muhtarı Mustafa Arslan, "Birçok mahalle sakini abonelik ve su faturasını ödemek için şehre gidip gelmekte zorlanıyordu. Talep ettik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel, Mobil Hizmet Aracı'nı ayağımıza gönderdi. Şimdi tüm ASAT'la ilgili işlerimizi mahallemizde yaptırdık. Hem zaman hem de maddi kazancımız oldu. Hepimiz memnunuz" dedi.

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