ASAT Manavgat'ta kışa hazırlık yapıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat genelinde yağmur suyu hatlarını temizliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ASAT ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi yağmur suyu drenaj hatlarında periyodik bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Yağmur mevsiminin başlaması nedeniyle, olası su taşkını ya da birikme yaşanmaması, vatandaşların mağdur olmaması için Manavgat merkezde iki ayrı ekiple yağmur suyu drenaj hatları temizleniyor. Milli Egemenlik, Çağlayan, Kasaplar, Kavaklı, Yayla, Şelale, Bahçelievler, Aydın Evler Mahalleleri ve Organize sanayi başta olmak üzere çalışmalarına devam eden ASAT, diğer cadde ve sokaklarda da kış boyunca çalışmalarına devam edecek.

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