Asansör sektörünün İzmir buluşması başladı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) ve Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubeleri yürütücülüğünde düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi başladı.

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Asansör Sempozyumu ve Sergisi, MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleşen açılış etkinliği ile başladı. Etkinlik açılışında ilk olarak MMO İzmir Şubesi Ritim Topluluğu kısa bir gösteri sundu. Ardından açılış konuşmasını MMO İzmir Şubesi Başkanı Yüksel Yaşartekin yaptı. Sempozyum programına ilişkin bilgi veren Yaşartekin, "Sempozyumumuzda, öncelikle ülkemizde ve dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri irdeleyerek, yasal düzenlemelerin ve standartların etkilerini tartışmayı hedefliyoruz. Bu etkinlik ile ülkemizde sayısı 800 bini aşan asansörlere ilişkin, ilgili sektörde üretim ve üretim sonrası süreçlerde yaşanan sorunlar ve bunların çözüm önerileri ortaya konulacaktır" dedi.

Yaşartekin'in ardından söz alan EMO İzmir Şubesi Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, asansör alanında mühendisliğin önemine dikkat çekerek, sektörde mühendis emeği oranı artırılmadan, planlı, sağlıklı, güvenli, teknolojik, standartlara uygun üretim yapılamayacağını vurguladı. Uğurlu, "Dünya pazarını elinde tutan çok uluslu şirketler ile rekabet etmek için, mühendis odaklı bir sektör yaratmak, teknolojik gelişimleri takip edip, Ar-Ge çalışmalarına önem vermek zorundayız. Bu alandaki yetişmiş iyi eğitimli işgücümüz aynı zamanda Ar-Ge yapacak, teknoloji geliştirecek niteliktedir" diye konuştu.

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener de, Makina Mühendisleri Odası'nın, iletim teknolojileri kapsamındaki asansörlere ilişkin iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmayı önemli görevlerinden biri olarak gördüğünü ifade edip, "Asansörlerin tasarımı, imalatı, montajı, bakım ve periyodik kontrolünü kapsayan süreç, bilimsel-teknik gerekliliklerce belirlenmiş mühendislik hizmetlerine ait bir alandır. Bu hizmetlerin özel eğitim almış, yeterliliği Odalarca belgelendirilmiş mühendislerce yürütülmesi oldukça önemlidir" dedi.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, asansör alanında kamusal denetimin zorunlu olduğuna dikkat çekti. İpek, "Mühendislik alanlarındaki denetimsizlik hem hizmet üretimini gerçekleştirenlerin hem de üretilen hizmetten yararlanan insanların can ve mal güvenliklerinin tehlikeye atılması anlamına gelmektedir. Ancak bu süreç mühendisleri dışlayan şirketleşmelere açılmıştır" diye konuştu.

Açılışta son konuşmayı yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bilim ve teknolojiye hâkim ülkelerin dünyaya da egemen olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, tasarım ve teknoloji alanında gelişmek doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına ve yerli üretime daha fazla önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından oda ve sektör temsilcileri tarafından açılış kurdelesi kesilirken, daha sonra sergi alanı gezildi.

IX. Asansör Sempozyumu ve Sergisi, 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde devam edecek.

İZMİR, ()

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