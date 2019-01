Asansör bakım protokolü yenilendi

YALOVA Belediyesi ile AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri arasında kentte bulunan asansörlerin periyodik kontrollerin yapımını kapsayan denetim protokolü imzalandı.

İki kurum arasında yapılan protokolle Yalova’da bulunan asansörlerin standartlara uygun olup olmadığı kontrol altında tutulacak. Asansörün güvenli ve işletme şartlarına uygun çalıştığını tespit etmek için Yalova Belediyesi sınırları içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin aylık ve yıllık kontrollerinin yaptırılması amacıyla, Yalova Belediyesi ile AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri arasında yapılan protokolle asansörler günümüz teknolojisine uygun hale getirtilmiş olacak.

Konu hakkında Yalova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İlimizde bulunan asansörlerin periyodik kontrollerin yapılması adına 25.12.2018 tarihinde AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ile Belediyemiz arasında protokol imzalandı. İmzalanmış olan bu protokolle, asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğinin 15. maddesine göre asansörlerin belirtilen yasayla ayda bir kez bakımını; yılda bir kez ise periyodik kontrolünün yaptırılması gerekmektedir. Bakanlık bünyesinde yetkilendirilen ve Belediyemizin protokol imzaladığı A tipi muayene kuruluşu olan AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ne vatandaşlarımız başvurarak asansörlerinin periyodik kontrollerini gerçekleştirebilirler. Tüm bu işlemler öncesinde ise binanızda bulunan asansörün Yalova Belediyesi envanterinde kayıtlı/tescilli olup olmadığını Yalova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden öğrenebilirsiniz. Kullandığımız asansörlerin de can taşıdığını, kaçak ve bakımsız asansörler nedeniyle kazaların yaşandığını ve bu kazalarda can kayıplarının olduğunu asla unutmayarak önlemlerin alınması konusunda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Yapılan protokol sonrasında yetkilendirilen AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’ye vatandaşlar İstanbul Cad. Koçal Kardeşler İş Merkezi No:35/2 adresinden, 0226 812 20 80 no’lu telefondan, yalova@andmuayene.com mail adresinden ulaşabilecekler.



