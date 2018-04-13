Arzuhalci zabıtadan şikayetçi

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Adliyesi etrafındaki arzuhalciler, kaldırım işgali nedeniyle zabıtaların son günlerde sıkça ceza kestiğini söyledi.

Adliye etrafında 8 arzuhalci, son günlerde belediye zabıtalarının kaldırımlarda durmalarına izin vermediğini belirterek, belediyeden yardım istedi. 30 yıldır adliye çevresinde arzuhalcilik yaptığını belirten Bahri Kılıç (81), zabıtaların 2 aydır açtıkları şemsiyeleri götürdüğünü ve kaldırım işgali nedeniyle 124 lira para cezası kestiğini söyledi. Belediyeden yakın çevrede kendilerine yer gösterdiği takdirde burada durabileceklerini belirten Kılıç, son günlerde zabıtadan köşe bucak kaçtıklarını söyledi.

Arzuhalci İsmet Harman, yakın zamanda kendisine 124 lira ceza kesildiği için daktilo ve diğer malzemelerini otomobilinden çıkarmaya korktuğunu kaydetti.

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