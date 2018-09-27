Artvin’de uyuşturucu operasyonu

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ, () - ARTİVN’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 21 kilo 713 gram “Kubar Esrar” ile 20 kök “Hint keneviri” ele geçirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonlarda, 21 kilo 713 gram kubar esrar maddesi ile 20 kök hint keneviri ele geçirildiği bu operasyonlarda 2 şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

Artvin’de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 26 Eylül’de Ardanuç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine C.Ş isimli şahsın evinde yapılan aramada toplam 581 gram maddesi ele geçirilerek şahsın gözaltına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Şüpheli ile yapılan mülakatta ele geçirilen esrar maddelerini satın aldığını beyan ettiği Ardanuç İlçesi Soğanlı Köyünde yapılan ikinci operasyon da, K.C., isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış ve ikametinde ve müştemilatında yapılan aramada; 32 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. İkametin eklentisi olan ahır ve arsa kısmında bulunan serada yapılan aramalarda 21 kilo 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir”